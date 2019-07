Tragedia nel mare di Otranto, 70enne perde la vita mentre fa il bagno

Stava facendo il bagno nello specchio d’acqua che bagna la spiaggia libera nel centro di Otranto, accanto alla Chiesetta della Madonna dell’Altomare, quando ha accusato un malore che non gli ha lasciato scampo. A perdere la vita, davanti agli occhi dei presenti, è Vito Masciullo, 70enne di Martano.

I fatti

L’ennesima tragedia in mare si è consumata questa mattina presto. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava facendo il bagno, tra l’altro in un punto dove l’acqua era ancora bassa, quando si è sentito male. Sarebbero stati alcuni bagnanti a notare, dai gradoni, che qualcosa non andava. Annaspava e sembrava in difficoltà. A quel punto è scattata la macchina dei soccorsi.

L’uomo è stato trascinato a riva mentre qualcun altro chiedeva aiuto, ma quando i sanitari del 118 hanno raggiunto il tratto, per il 70enne non c’era più nulla da fare. Il suo cuore aveva smesso di battere, stroncato probabilmente da un infarto, e ogni tentativo degli operatori per evitare la tragedia è stato vano. Inutili anche le manovre di rianimazione per evitare il drammatico epilogo.

Sul posto, si sono precipitati anche i militari della capitaneria di porto e gli agenti del locale commissariato. La salma, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, è stata restituita alla famiglia.