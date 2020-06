Cade e batte la testa nel bagno dell’ospedale, muore 47enne salentino. Il dramma a Milano

La tragedia a Milano

L’uomo si trovava a Milano, in casa della compagna, quando si è accasciato a terra, forse a causa di un malore. Nulla di grave, apparentemente quella caduta non aveva avuto conseguenze. La coppia, però, preoccupata per quanto accaduto ha deciso, per sicurezza, di chiedere aiuto al 118. I sanitari giunti nell’abitazione hanno deciso, dopo una visita in loco, di accompagnare il 47enne in Ospedale per sottoporlo ad alcuni accertamenti. Secondo quanto ricostruito, in attesa di essere sottoposto agli esami del caso o mentre aspettava di conoscere il loro esito, si è recato in bagno, dove sarebbe scivolato, battendo violentemente la testa sul pavimento.

A quel punto la situazione è precipitata e il 47enne salentino non ce l’ha ha fatta. I tentativi dei medici di salvargli la vita sono stati, purtroppo, vani. Ora, la sua compagna e la famiglia dell’uomo chiedono e pretendono chiarezza.