Tragedia in mare, muore una turista del Veneto in vacanza con la famiglia a Porto Cesareo

Hanno cercato in tutti i modi di salvarle la vita, di evitare che una spensierata vacanza in Salento con la famiglia si trasformasse in una tragedia. Nonostante i tentativi disperati, per una turista 44enne del Veneto non c’è stato più nulla da fare. È spirata nello specchio d’acqua che bagna Porto Cesareo, quando le lancette dell’orologio non avevano ancora segnato le 14.00.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, la donna – con indosso maschera, boccaglio e pinne – stava facendo il bagno a pochi metri dal tratto di spiaggia di Punta Grossa, poco distante dal Lido “La Spiagetta”, quando si è sentita male. E forse ha perso conoscenza, tanto da non riuscire a chiedere aiuto. Sarebbe stato il marito, non vedendola tornare a riva ad accorgersi del corpo immobile. A quel punto si è buttato in acqua e l’ha riportata a riva, in attesa dei soccorsi.

Nel giro di pochi minuti, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118, ma il cuore della giovane moglie e mamma aveva già smesso d battere. Sono stati vani, purtroppo, i tentativi dei sanitari che hanno cercato in tutti i modi di rianimarla. Alla fine, come detto, hanno dovuto arrendersi e constatare il decesso.