Guanti e mascherine gettate per strada, le ‘cattive abitudini’ degli incivili non cambiano mai

Il Coronavirus ha cambiato le abitudini degli italiani, ma non quelle di alcuni incivili che un po’ come il lupo non perdono il vizio di abbandonare rifiuti per strada, un po’ dove capita. Non più sacchetti di spazzatura. In tempo di pandemia, i “maleducati” gettano guanti e mascherine anti-contagio sui marciapiedi, soprattutto a pochi passi dai supermercati o dai quei luoghi dove è importante indossarli.

Capita in molte città, anche a Nardò, dove sono state tante le segnalazioni negli ultimi giorni. Non è solo una questione di decoro, di pulizia, ma ‘teoricamente’ è anche un “rischio” per la salute dei cittadini. Per questo, l’assessore all’Ambiente Mino Natalizio ha voluto invitare tutti ad essere meno superficiali e ad avere più rispetto per gli altri.

“È incredibile come questi incivili – fa notare Mino Natalizio – trovino sempre il modo di rendersi protagonisti, adeguandosi puntualmente ai momenti e ai contesti delle nostre vite. Ho notato personalmente che, soprattutto nei pressi dei supermercati in città, il fenomeno è in crescita ed è davvero un pugno nell’occhio. Non bastasse l’aspetto del decoro, ricordo che questi dispositivi che usiamo per difenderci dal contagio, potrebbero essere ipoteticamente idonei a diffondere il virus. Abbandonarli ovviamente non significa altro che accettare questo rischio, sebbene ridotto”.

Ora toccherà alla Polizia Locale e a chi di dovere a vigilare su questi comportamenti, dare un volto e un nome ai responsabili anche con l’aiuto delle telecamere esterne degli stessi supermercati. Ogni comportamento sbagliato sarà sanzionato. Esattamente come accade con chi abbandona i rifiuti.

È utile ricordare che guanti e mascherine devono essere gettati nell’indifferenziato. E anche con una certa cura: bisogna chiuderli in un sacchetto che sarà poi depositato nel bidoncino di colore grigio. Una volta finito, è necessario lavare accuratamente le mani.