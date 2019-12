Nascondono la droga in casa: uno nella stampante, l’altro nello sgabuzzino. Arrestati

Due arresti in flagranza di reato, entrambi per droga. Ad essere finiti in manette sono due giovani, uno dei quali trovato in possesso di vari tipi di sostanze stupefacenti e l’altro trovato in possesso di marijuana e di un proiettile. A compiere le operazioni di arresto a Supersano e Melissano sono stati i carabinieri con il supporto del personale dello squadrone eliportato cacciatori Puglia insieme al personale N.O.R. – sezione operativa

Supersano: cocaina, hashish e marijuana

A finire in manette nel comune salentino è stato A. S. A., 33enne, poiché trovato in possesso di vari tipi di sostanze stupefacenti all’interno della propria abitazione. Grazie ai controlli dei Carabinieri di Ruffano, infatti, all’interno dell’abitazione del giovane sono stati trovati: un involucro contenente 27.70 grammi di cocaina, ben nascosta all’interno della stampante; un involucro contenente 4.3 grammi di hashish; un altro involucro contenente 2.3 grammi di marijuana. Oltre alle sostanze stupefacenti, i militari hanno trovato anche vario materiale per il confezionamento. Le sostanze stupefacenti e il materiale per il confezionamento sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari.

Melissano: marijuana e contanti

Ad essere arrestato in fragranza di reato a Melissano, invece, è un giovane di 25 anni, R. R. (queste le sue iniziali). A seguito dei controlli all’interno dell’abitazione del ragazzo, infatti, i militari hanno trovato un involucro contenente 70 grammi di marijuana, nascosto nello sgabuzzino della casa. Insieme alla sostanza stupefacente, però, gli uomini in divisa hanno trovato anche 875 euro in contanti, vario materiale per il confezionamento ed un proiettile cal. 22.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro. Il 25enne arrestato, espletato le formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione di residenza in regime di arresti domiciliari.