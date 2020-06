Zero nuovi casi e zero decessi: è la fotografia del Coronavirus in Puglia di oggi

Il Coronavirus in Puglia ha rallentato il passo. I letti delle terapie intensive sono vuoti (zero pazienti dal 22 giugno), i nuovi positivi sono sempre meno e i guariti sempre più. E molte città che, in queste settimane, hanno contato i contagiati sono ormai ‘bianche’. Essersi liberati del “mostro” non significa averlo sconfitto. Il virus continua a circolare e il livello di guardia deve rimanere sempre alto. Anche se il numero registrato nel bollettino della Regione è zero. Zero casi come si legge nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro.

Questo ultimo sabato si giugno si chiude con zero nuovi positivi su 1.454 test per l’infezione da Covid19 e zero decessi. 147 sono i casi attualmente positivi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 173.422 test. Sono 3.841 i pazienti guariti.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531 così divisi: