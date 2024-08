Noleggio abusivo di imbarcazioni, controlli della Guardia Costiera. Elevate sanzione per oltre 10mila euro

Pubblicizzate sui vari siti web, spesso appetibili per i prezzi ridotti rispetto alla concorrenza di alberghi e strutture ricettive. Si tratta delle imbarcazioni da diporto che vengono cedute a noleggio d’estate per brevi e lunghe crociere nelle acque del Canale d’Otranto. Tuttavia, non sempre si tratta di attività lecite.

Proprio nelle ultime settimane i militari della Guardia Costiera di Otranto, impegnati nell’attività di controllo e contrasto dell’abusivismo in tema di usi del diporto, hanno accertato, in occasione di due distinte verifiche, lo svolgimento illecito dell’attività commerciale di noleggio.

In un caso, una delle unità navali è risultata riconducibile a un’Asd locale, il cui titolare anziché eseguire le attività senza scopo di lucro ha dato vita a una vera e propria attività commerciale finalizzata ad eseguire crociere a pagamento dall’Italia alla Grecia.

Altrettanto illecita l’attività accertata a carico di una società locale che, anziché dichiarare l’uso commerciale dell’imbarcazione ne aveva certificato impropriamente l’uso occasionale, che prevede regimi fiscali e certificativi agevolati.

In entrambi i casi sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo superiore a 10mila euro.