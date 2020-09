Nessun segno di vita del bimbo dopo l’ultimo tracciato: disposta l’autopsia. Nove medici indagati

Si svolgerà, nella giornata di oggi, l’autopsia per far luce sulla morte di un feto in ospedale, rilevata dopo l’ultimo tracciato.

Il sostituto procuratore Luigi Mastroniani ha conferito in mattinata l’incarico al medico legale Alberto Tortorella, il quale entro 60 giorni depositerà i risultati e sarà affiancato dal professore Pantaleo Greco, ordinario di ginecologia presso l’università di Ferrara.

Come mero atto dovuto in vista dell’esame autoptico, il pm ha iscritto nel registro degli indagati i nominativi di 9 medici che hanno avuto in cura la partoriente, per l’ipotesi di reato di responsabilità colposa in ambito sanitario.

I genitori del bimbo, assititi dagli avvocati Alessandro Stomeo e Luigi Rella, hanno nominato come consulente di parte, il dr. Giovanni Serio. Invece, i “camici bianchi” indagati, difesi dall’avvocato Andrea Quacquarelli, si sono affidati il medico legale Roberto Vaglio, il prof. Luigi Nappi e la dr.ssa Dania De Carlo.

L’autopsia dovrà in particolare rilevare le cause del decesso. Non solo, anche verificare eventuali responsabilità da parte del personale medico che ha avuto in cura la gestante e se eventuali condotte negligenti abbiano avuto rilevanza causale con l’esito letale,

La tragedia si è verificata a Tricase, nella mattinata di giovedì. I genitori hanno presentato denuncia presso la caserma locale dei carabinieri, comandata dal capitano Alessandro Riglietti.

La madre del nascituro, una 38enne di un paese alle porte di Lecce, dopo le prime contrazioni, viene sottoposta ai dovuti accertamenti medici e ricoverata presso il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale “Cardinale Panico”. Inizialmente non emergono problematiche e la nottata trascorre serenamente. La mattina seguente, però, il tracciato rileva l’assenza di battito cardiaco e la morte del bambino.

Saranno le indagini disposte dalla Procura a far luce su quanto accaduto.