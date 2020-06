Coronavirus in Puglia, altro boom di tamponi e altro zero. Calano ancora i positivi

Zero casi su quasi tremila tamponi è un dato che permette di dire che il Coronavirus in Puglia è (quasi) scomparso. Certo, non bisogna mai abbassare la guardia, ma i timori che le ‘riaperture’ potessero influire sulla curva dei contagi non si sono verificati. E neppure la riapertura dei confini regionali ha modificato i numeri, sempre più bassi.

Anche nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro, non ci sono colpi di scena: altra giornata record di tamponi (sono stati 2.661), e nemmeno oggi sono stati rintracciati nuovi positivi.

Confermato anche il trend dei decessi: una vittima oggi (a Bari), proprio come ieri, per un totale complessivo delle vittime che arriva a 536. I guariti, invece, sono 3.656, dei quali 28 nelle ultime 24h. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 324 (29 in meno rispetto a ieri).

Il totale dei casi positivi da Covid in Puglia, registrati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica, è di 4.516 (su 154.482 test), così suddivisi a livello territoriale: