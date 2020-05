Coronavirus, in Puglia 4 nuovi casi e 5 decessi. Ma i positivi calano vertiginosamente

Stabile, senza scossoni preoccupanti. La curva epidemiologica del contagio da Covid19 in Puglia continua a segnalare numeri più che contenuti. A quattro settimane dall’inizio della Fase 2 e a circa 14 giorni dalla riapertura generale, l’andamento del coronavirus nel tacco d’Italia prosegue con andamento lento.

Dopo i cinque casi registrati ieri, il dato odierno parla di 4 nuovi contagi su 2.642 tamponi eseguiti, così suddivisi a livello territoriale:

2 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Brindisi

0 nella Provincia di Foggia

2 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto.

Sono cinque, però, i decessi avvenuti nelle ultime 24h: 4 in provincia di Bari, 1 in provincia di Foggia, per un totale che arriva alla triste cifra tonda di 500. I guariti, invece, registrano un altro boom: sono 109 oggi, per un totale complessivo di 2.699. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.283 (112 in meno rispetto a ieri).

Il dato complessivo di casi riscontrati in Puglia di Coronavirus, dunque, è di 4.482 (su 114.588 test) così suddivisi: