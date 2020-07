Ricostruita la ‘catena del contagio’: in Puglia 13 nuovi casi, 7 in provincia di Lecce

Dopo i 9 casi di ieri, l’andamento epidemiologico del contagio da coronavirus in Puglia non si arresta. Anche oggi la Regione comunica l’individuazione di 13 nuovi soggetti positivi. Si tratta di cittadini residenti nelle province di Lecce (7 in tutto) e Foggia (6)

Ma se ieri molti dei casi riguardavano cittadini stranieri rientranti in Italia, oggi il contagio riguarda prevalentemente salentini, tutti riconducibili ai casi recentemente accertati e scovati grazie alla ricostruzione precisa della “catena del contagio”.

Non solo. Dopo giorni di ‘tregua’ oggi torna a registrarsi un nuovo decesso, con il totale che ora recita quota 549.Nonostante questo, però, torna a crescere il numero dei guariti: sono in tutto 3.962, dieci in più rispetto a ieri.

In questo modo il numero relativo agli attuali positivi parla di 67 in tutto, di questi 11 sono in stato di ricovero, nessun in terapia intensiva.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dal’’inizio dell’emergenza, è di 4.578, così suddivisi: