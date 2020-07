Puglia, altri 3 casi di coronavirus: risalgono positivi e ricoveri

Ancora nuovi casi di coronavirus in Puglia. Dopo i 5 di ieri, oggi la Regione, nel suo quotidiano bollettino epidemiologico, comunica altri tre positivi rintracciati, tutti nella provincia di Brindisi.

I numeri, è bene chiarirlo, non destano preoccupazione, ma il dato di oggi fa riflettere su come l’emergenza non sia del tutto alle spalle. Prova ne è il fatto che gli attuali positivi salgono di due unità rispetto a ieri (oggi in tutto sono 72): di questi 14 sono in stato di ricovero (+2 da ieri).

Il lato positivi è che fortunatamente, come ieri, non si contano decessi con il totale che recita sempre 548. Il totale dei guariti, infine, è di 3.930: uno in più rispetto al bollettino di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.550, così suddivisi: