Terzo giorno di fila senza casi: in Puglia il coronavirus sta per diventare un ricordo

È stato un weekend ‘spensierato’ dal punto di vista epidemiologico. Sabato e domenica, infatti, la conta dei nuovi Casi di Coronavirus si è fermata a zero. Come scritto nel bollettino della Regione che, quotidianamente, fotografa l’andamento dell’epidemia in Puglia, i tamponi effettuati hanno dato tutti esito negativo. Nessun contagiato per due giorni consecutivi. E nessun decesso. Non era mai accaduto dall’inizio dell’emergenza.

Ebbene, la nuova settimana – quella che ci porterà al mese di luglio – si apre sulla stessa lunghezza d’onda dei giorni precedenti e, per il terzo giorno di fila, non ci sono nuovi casi e nessun nuovo decesso su 843 tamponi eseguiti. Un record che di fatto ridimensiona ancora di più l’emergenza epidemiologica in Puglia.

Il numero complessivo dei casi, dunque, resta ancorato a quota 4.531, mentre gli attuali positivi sono appena 145 (1 in meno di ieri). Il dato relativo ai guariti, infatti, aumenta di una sola unità, toccando la cifra di 3.843. La conta dei decessi, invece, resta su 543.

Il totale dei casi positivi Covid-19 registrati dalla Puglia dall’inizio della pandemia è di 4.531, così divisi: