Le incursioni in dialetto dei Sud Sound System impreziosiscono “Mondo Dentro”, il brano che anticipa il nuovo album dei Crifiu

In attesa di ascoltare il nuovo album dei Crifiu, che uscirà martedì 18 giugno, la band salentina – che mescola pop e world music, melodie del mediterraneo e sonorità elettroniche contemporanee – ha deciso di lanciare il singolo «Mondo dentro», title-track del disco che contiene 13 inediti con testi mai scontati.

Il video del brano, girato tra il Salento e le Grotte di Castellana, ospita i Sud Sound System con le loro travolgenti incursioni in dialetto e sarà online su youtube da venerdì 14 giugno.

«Per tornare a splendere – spiegano i Crifiu – bisogna ritrovare la strada perduta partendo dalle proprie inclinazioni e aspirazioni, il filo di Arianna da seguire per poter uscire dal labirinto dello smarrimento e tornare alla luce, nonostante i tempi e le difficoltà». Desiderio è “fissare le stelle”, “volgersi verso ciò che non si ha”. E fissare le stelle è quello che ci rese uomini, come indica la parola greca “anthropos” con la quale si indica l’uomo originario capace di “guardare in su”.

Il nuovo album

La clip, come detto, anticipa l’album della band che raccoglie l’esperienza maturata in questi anni, i frutti dei precedenti lavori discografici e delle centinaia di concerti in giro per l’Italia e l’Europa. Nel disco trovano casa incursioni rap e hip hop, sperimentazioni sonore ed effettistiche, flow ispirati e mai banali, tradizione mediterranea, ritmiche dell’Africa e sfumature di Cumbia sudamericana. Tutti elementi che disegnano l’identità dei Crifiu.

Per quest’avventura Andrea Pasca (voce), Luigi De Pauli (chitarre e synth), Sandro De Pauli (fiati e programmazioni) ed Enrico Quirino (batteria acustica ed elettronica) sono stati affiancati da Arcangelo Kaba Cavazzuti (già musicista di Vasco Rossi e Biagio Antonacci ed ex produttore di Modena City Ramblers, Massimo Volume e tanti altri).

Per conoscere questa nuova ‘fatica musicale’ la data da segnare in rosso sul calendario è quella di mercoledì 19 giugno quando il gruppo presenterà il disco, con uno showcase, alla Feltrinelli di Lecce (ore 18.30). Un piccolo assaggio in attesa del concerto in programma giovedì 20 giugno (ore 21), nel ‘Cantiere’, sempre nel capoluogo barocco.

Le collaborazioni

Spulciando la track-list è impossibile non notare “Ogni angolo è un mondo”. Più che una canzone un vero e proprio ‘incontro di culture’ vista la partecipazione di Valerio Jovine, il poliedrico cantante della famiglia dei 99 Posse e voce reggae-soul tra le più importanti della scena napoletana. Ma le collaborazioni non finiscono qui. Preziosa la presenza del Canzoniere Grecanico Salentino, decretato il miglior gruppo di world music al mondo dai Songlines Music Awards 2018. L’incontro ha dato vita ala canzone “L’Universo”, nella quale il Salento suona in maniera inedita nell’originale combinazione tra tradizione e pop mediterraneo contemporaneo.

“Io Posso”

Ultimo, ma non ultimo la voce dello scrittore Carlo Lucarelli in “Io Posso”, canzone che nasce dall’invito dell’associazione 2HE a realizzare un brano per sostenere l’omonimo progetto “Io Posso” e lo spirito dell’iniziativa sociale “La Terrazza – Tutti al mare!” attraverso il quale si è realizzato nel Salento (a San Foca) il primo lido attrezzato in Italia per persone affette da Sla. Progetto che ha portato il suo ideatore, Gaetano Fuso, a ricevere il Cavalierato della Repubblica Italiana dal Presidente Mattarella.