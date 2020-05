Covid, +8 in Puglia: 7 nel barese (e uno fuori regione). Ma nessun decesso

Nessuno stravolgimento. I numeri della curva epidemiologica da coronavirus in Puglia continuano a infondere ottimismo perché a fronte di pochi nuovi casi, diminuiscono le morti (oggi 0) e crescono sempre più i guariti. Con il risultato di avere sempre meno attuali positivi in regione.

Dopo i quattro casi registrati ieri, il dato odierno parla di 8 nuovi contagi, così suddivisi a livello territoriale:

7 nella Provincia di Bari

0 nella Provincia Bat

0 nella Provincia di Brindisi

0 nella Provincia di Foggia

0 nella Provincia di Lecce

0 nella Provincia di Taranto

1 caso di un residente fuori regione.

Nelle ultime 24h non è deceduto nessuno: il numero complessivo dei deceduti, quindi, resta a quota 500. I guariti, invece, oggi sono stati 69, per un totale complessivo di 2.768. In questo modo, prosegue il calo degli attuali positivi che ora sono 1.222 (61 in meno rispetto a ieri).

Il dato complessivo di casi riscontrati in Puglia di Coronavirus, dunque, è di 4.490 così suddivisi: