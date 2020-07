Puglia, c’è un nuovo caso (e un decesso) di coronavirus. Stabili gli attuali positivi

Un nuovo caso di coronavirus in Puglia. Dopo quattro giorni in cui non si segnalavano nuovi positivi, nelle ultime 24h un tampone ha dato esito positivo in provincia di Brindisi.

Un singolo caso che, ovviamente, non desta particolari preoccupazioni, ma che fa capire come non bisogna abbassare la guardia nella lotta al covid19. Ma questa non è l’unica cattiva notizia di oggi: dopo intere giornate di tregua, infatti, oggi è stato registrato un decesso, per un totale che così sale a quota 548. Nemmeno oggi, poi, si segnalano guarigioni (il totale è sempre di 3.926).

In questo modo la bilancia degli attuali positivi resta ferma: i soggetti che in questo momento sono in quarantena sono 68, 11 dei quali in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia, riscontrati dall’inizio dell’emergenza, è di 4.542, così suddivisi: