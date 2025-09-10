ASL Lecce, Emanuele Panico della Cisl Fp Lecce eletto Coordinatore RSU

Nei giorni scorsi si è insediato ufficialmente il nuovo comitato di coordinamento delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) della Asl di Lecce, a seguito delle elezioni che si sono tenute lo scorso aprile. L’assemblea sindacale ha ratificato la composizione del nuovo organismo, con l’elezione di Emanuele Panico della Cisl Fp Lecce a Coordinatore Rsu.

In un’assemblea che ha visto la partecipazione di 59 membri, il nuovo comitato si è immediatamente confrontato con il Direttore Generale e il Direttore Amministrativo della Asl. I rappresentanti sindacali hanno voluto affrontare con urgenza alcune questioni cruciali per i lavoratori.

I punti principali discussi durante l’incontro sono stati

Stato delle progressioni economiche Dep 2024: sono stati richiesti aggiornamenti e chiarimenti sullo stato di avanzamento delle progressioni economiche per il personale.

Indennità di Pronto Soccorso e 118: si è chiesto un confronto sulle indennità destinate a chi opera in contesti di emergenza, come il Pronto Soccorso e il servizio 118.

Immissione in ruolo (Art. 30, co. 2 bis, D.Lgs. 165/2001): analisi delle procedure per l’immissione in ruolo del personale, un tema di grande importanza per la stabilità lavorativa.

Lavoro e Dialogo Costante

Il nuovo coordinatore e i componenti del comitato di coordinamento Rsu della Cisl hanno manifestato la loro intenzione di mettersi subito al lavoro per tutelare i diritti e le condizioni lavorative del personale.

L’obiettivo è mantenere un dialogo costante e costruttivo con la Direzione Generale per monitorare l’andamento delle problematiche e trovare soluzioni efficaci. Questo insediamento segna l’inizio di una nuova fase di rappresentanza, focalizzata sulla concretezza e sulla tutela dei lavoratori.