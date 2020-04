Olio bollente sul viso, bambino di due anni ricoverato in ospedale

Sono stati momenti di vera e propria paura quelli vissuti ieri in un’abitazione di Lequile, dove, si è sfiorata la tragedia.

Nella serata di ieri, infatti, all’ora di cena, una piccola quantità di olio bollente è caduta sul viso di un bambino di appena due anni, che a seguito dell’incidente ha riportato gravi ustioni.

Non appena si sono accorti di quanto fosse avvenuto i genitori hanno lanciato l’allarme e sul posto sono giunti i sanitari del 118.

Arrivati immediatamente, i sanitari, dopo aver prestato le cure in loco al bambino, lo hanno trasportato d’urgenza in ospedale, per poi, trasferirlo presso il “Perrino” di Brindisi, dove ha sede il centro grandi ustionati, dove è stato ricoverato ed è tenuto sotto osservazione. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dei fatti, poi, sono giunti i Carabinieri di Lecce che hanno compiuto tutti i rilievi del caso per stabilire con esattezza l’andamento dei fatti.