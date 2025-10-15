La Polizia di Stato si Stringe all’Arma dei Carabinieri dopo la tragedia di Castel d’Azzano

La città di Lecce è stata teatro di un toccante momento di solidarietà e profondo rispetto, a seguito della tragica scomparsa di tre Carabinieri nell’esplosione avvenuta ieri notte a Castel d’Azzano. Un gesto che sottolinea l’indissolubile legame e il senso di comunità che unisce le diverse forze dell’ordine italiane, in particolare nel territorio salentino.

Presso la sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, in via Lupiae, una delegazione della locale Questura del capoluogo si è recata per esprimere di persona tutta la sua vicinanza all’Arma e alle famiglie delle vittime. Le bandiere listate a lutto e i toni accesi dalla commozione hanno reso l’atmosfera carica di dolore e solennità.

Accolti dal Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, i rappresentanti della Polizia di Stato hanno osservato un minuto di silenzio in memoria dei colleghi tragicamente caduti nell’adempimento del proprio dovere.

Questo solenne momento non è stato solo un tributo al coraggio dei tre militari, ma anche una potente dimostrazione del senso di comunità e collaborazione che permea le istituzioni di sicurezza sul territorio. La cooperazione tra Carabinieri e Polizia di Stato a Lecce e provincia è da sempre un pilastro nella lotta per la sicurezza e la legalità.