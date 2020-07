Porto Cesareo, ombrellone del bar finisce su una signora per il vento. Turista in Pronto Soccorso

Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Porto Cesareo dove una turista è stata colpita da un ombrellone esterno di un noto bar del comune salentino. La signora, una turista in vacanza, è stata scaraventata a terra a causa dell’impatto con l’ombrellone. Sono stati più fortunati, invece, il marito e i due figli piccoli che non sono stati coinvolti nell’impatto.

Poco prima delle 16:00 del pomeriggio, la signora stava uscendo dal bar quando il vento avrebbe causato l’incidente. Pare, infatti, che l’ombrellone esterno del bar non fosse legato a dovere e il vento l’ha scaraventato contro la povera donna che è subito caduta a terra, riportando escoriazioni ed ematomi al petto, alla caviglia, alla spalla ed al bacino. Persino un’unghia completamente saltata.

Intanto, racconta un testimone a Leccenews24, i gestori del locale non si sarebbero interessati alle condizioni della donna né si sarebbero preoccupati degli altri ombrelloni esterni, lasciandoli “volare” con il rischio di colpire qualcun altro.

La turista è stata portato al Pronto Soccorso di Copertino dove sono in corso tutti gli accertamenti del caso per stabilire le condizioni della signora. Una vacanza non troppo fortunata, insomma.