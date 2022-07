Omicidio Daniele e Eleonora: “De Marco scelse di uccidere con estrema lucidità e programmò ogni fase del delitto”

Dopo la condanna all’ergastolo per Antonio De Marco, arrivano le motivazioni della sentenza, sulla base delle quali la Corte di Assise (presidente Pietro Baffa, giudice togato Maria Francesca Mariano e giudici popolari) ha inflitto il massimo della pena nei confronti del 21enne studente di scienze infermieristiche di Casarano. Parliamo dell’omicida di Daniele De Santis ed Eleonora Manta, la coppia uccisa a coltellate il 21 settembre 2020, condannato per omicidio volontario aggravato dalla premeditazione e dalla crudeltà.

Nelle 170 pagine, a firma del giudice estensore Mariano, vengono illustrate le ragioni per le quali, anzitutto, l’imputato, pur affetto da un disturbo narcisistico della personalità, è da ritenere capace d’intendere e di volere al momento dei fatti, come sostenuto dai periti nominati dalla Corte. Invece, occorre ricordare, la difesa di De Marco, rappresentata dagli avvocati Andrea Starace e Giovanni Bellisario, sulla scorta delle conclusioni dei consulenti di parte, ritiene che De Marco sia affetto da una grave condizione psicopatologica dello spettro autistico.

E il giudice sostiene nella sentenza: “egli scelse di uccidere con estrema lucidità e programmò anche per iscritto con dovizia minuziosa dei particolari ogni fase del delitto e quanto occorreva acquistare per la sua realizzazione”. Non solo, poiché: “ha scelto un’alleanza con il Male coltivando tutti i canali informativi che alimentassero questa scelta: la pedopornografia, la prostituzione, i video di mutilazioni, i canali esoterici ed i fumetti manga..”

E il giudice Mariano aggiunge come De Marco abbia agito mosso da: “invidia maligna verso coloro che avevano ciò che a lui mancava, maturando nei confronti di queste persone un insano desiderio di vendetta”. E continua: “Ha ucciso perché voleva uccidere, perché nell’omicidio era vittorioso, trovava la compensazione alle sue frustrazioni e per questo lo commetterebbe ancora se incontrasse sul suo cammino altre persone che amplificassero le sue frustrazioni”.

Inoltre, sottolinea il giudice: “De Marco non ha mai manifestato dolore per queste gravissime morti, sia pure da lui causate, lasciando che di questo parlasse solo la sua difesa…”

E dalla lettura della sentenza emergono altri particolari raccapriccianti: “De Marco aveva previsto per Eleonora atti sessuali con tortura che non ci furono perché la ragazza morì prima”. E poi, il giudice si sofferma sui disegni riportati sui fogliettini sequestrati: “Trattasi di disegni rituali simbolici, che evocano emblemi satanico-massonici di chiara ed evidente lettura. Non è chiaro in che misura De Marco fosse legato a questa simbologia”.

Inoltre, nella sentenza viene sottolineato un altro particolare. Il pm Maria Consolata Moschettini che ha chiesto l’ergastolo, “ha dichiarato davanti alla corte che De Marco ha detto o ha scritto che se avesse un coltello saprebbe lui cosa fare ai giudici che lo processano”.

Ricordiamo che i giudici al termine del processo hanno disposto il risarcimento del danno in favore dei familiari delle vittime. La famiglia di Daniele De Santis, arbitro leccese di 33 anni, è difesa dagli avvocati Mario Fazzini e Renata Minafra. La mamma, lo zio e la nonna di Eleonora Manta, 30enne originaria di Seclì, laureata in giurisprudenza con un impiego all’Inps, sono assistiti dagli avvocati Francesco Spagnolo, Stefano Miglietta, Fiorella d’Ettorre. Il papà è invece difeso dall’avvocato Luca Piri.