Omicidio Daniele e Eleonora: è passato un mese, ma si cerca ancora la verità

È passato un mese dall’omicidio di Daniele De Santis e Eleonora Manta, i fidanzati uccisi a coltellate da Antonio De Marco, lo studente di scienze infermieristiche che ha nascosto dietro la faccia pulita, da bravo ragazzo, un’anima da mostro, da assassino spietato, senza umanità e compassione come è stato descritto dagli inquirenti che hanno disegnato il profilo di un potenziale serial-killer. Per la Procura avrebbe potuto uccidere ancora se non fosse stato fermato. Avrebbe potuto immaginare un altro piano di morte, come quello che aveva messo in scena nell’appartamento di via Montello. Un crimine che aveva meticolosamente premeditato per invidia. Lui solo, Eleonora e Daniele felici. Lui rifiutato, loro innamorati, ma la rabbia covata non basta a spiegare l’orrore scandito nei cinque pezzi di carta strappati da un block-notes. Un’ora e mezzo, tanto doveva durare il massacro compresi i 15 minuti di tortura e il tempo necessario a ripulire tutto e persino a scrivere sul muro con il sangue delle vittime. Cosa non lo ha spiegato. Il puzzle che gli inquirenti hanno ricostruito non è ancora stato completato, anche per le famiglie dell’arbitro e della funzionaria dell’Inps che meritano almeno la verità. Manca il movente, mancano ancora tante risposte nascoste nella mente dello studente e mancano le scuse. Anche nella lettera scritta ad una compagna di corso c’è solo la consapevolezza per quello che ha fatto. Anche se ha ripreso la vita di sempre dopo il delitto, Antonio sapeva che non l’avrebbe fatta franca, sapeva di aver commesso tanti errori in quei nove minuti in cui ha tolto la vita a Daniele e Eleonora. Lo ha confessato durante l’interrogatorio di convalida del fermo. E anche quando è stato fermato fuori dal Vito Fazzi alla fine del suo turno ha solo chiesto “Da quanto mi stavate seguendo”.

La strada del pentimento è lunga. Il 21enne sembra intenzionato ad arrivare alla fine anche confessando tutto, chiarendo quei punti dove aveva lasciato ai non so e ai non ricordo il compito di spiegare come mai un bravo ragazzo si è trasformato in un assassino, come mai ha scelto Eleonora e Daniele, come mai ha distrutto i loro sogni nel giorno in cui iniziavano la loro vita insieme.

Cercare la verità, ovunque possa essere trovata. Questo ora conta.