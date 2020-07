Freddato con un colpo di fucile per errore? Condanna a 24 anni per il killer del casaranese De Rocco

Arriva la condanna a 24 anni di reclusione per il killer di Luigi Antonio De Rocco, il 32enne di Casarano ucciso presumibilmente per un errore di persona con un colpo di fucile a pallettoni.

La sentenza è stata emessa dai giudici della Corte d’Assise di Foggia che hanno ritenuto Marco Carella, 40enne del posto, colpevole del reato di omicidio.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera del 28 giugno 2019, in via Forcella a Foggia, De Rocco era seduto sul sedile posteriore, a bordo di una Peugeot 808 in compagnia di Bruno Carella ed un altro soggetto, rimasti illesi. Un altro mezzo si è avvicinato alla vettura (in quel momento ferma) e Marco Carella avrebbe sparato un colpo d’arma da fuoco che ha raggiunto mortalmente la vittima, ma che presumibilmente era diretto al fratello Bruno.

I carabinieri successivamente hanno eseguito nei confronti di Marco Carella, il provvedimento di fermo per l’omicidio di De Rocco.

Il 32enne di Casarano era arrivato a Foggia da poche ore ed avrebbe dovuto eseguire alcuni lavori di muratura per Bruno Carella.