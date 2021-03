Tragedia a Massafra, uccide la moglie e la suocera e scappa. Assassino trovato impiccato ad un albero

Ha deciso di mettere fine alla sua vita dopo aver sgozzato moglie e suocera. È stato ritrovato impiccato ad un albero di ulivo, in una campagna di Palagiano, Antonio Granata, il 61enne di Massafra che ha chiamato il 112 per raccontare di aver ucciso le due donne nell’appartamento in via Leondardo Da Vinci, nel rione San Francesco.

Il suicidio

L’uomo aveva annunciato che l’avrebbe fatta finita in una chiamata al 112, quando ha raccontato ai Carabinieri quello che aveva fatto. Per tutta la notte gli uomini delle Forze dell’Ordine lo hanno cercato, fino a quando non è stato trovato in un terreno si sua proprietà, a pochi chilometri da Massafra, con un filo zincato intorno al collo. Poco distante era parcheggiata la sua auto.

L’omicidio di moglie e suocera

Quando i militari hanno ascoltato al telefono la confessione del 61enne si sono immediatamente precipitati nell’appartamento al piano terra che aveva indicato, ma era troppo tardi. Le due donne – Carolina Bruno e Lorenza Addolorata Cerano di 65 e 92 anni – sono state ritrovate riverse per terra, in un lago di sangue. Ormai senza vita. Una scena drammatica. Colpite al volto e alla gola con un attrezzo da lavoro tagliente secondo una prima ricostruzione. Forse delle forbici o una cesoia. In modo così violento che le vittime non hanno avuto modo né di difendersi né di reagire.

“Venite, ho ucciso mia moglie e mia suocera”. Dopo aver chiamato i Carabinieri per confessare il massacro, Granata era fuggito in auto facendo perdere le sue tracce.

Le liti in quella casa a nord di Massafra, stando alle testimonianze e ai racconti di chi conosceva la famiglia, erano frequenti, quasi all’ordine del giorno. E probabilmente la tragedia si è consumata al termine dell’ennesima discussione furibonda, probabilmente per questioni economiche.