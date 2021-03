Cede il costone e cade da un’altezza di 7 metri, operaio di una cava in gravi condizioni al “Fazzi”

Stava manovrando una ruspa quando, a causa del cedimento del terreno, è precipitato con il mezzo pesante da un’altezza di non meno di sette metri. Il drammatico incidente sul lavoro, finito con una corsa in Ospedale in codice rosso, si è verificato poco prima di mezzogiorno in una cava di estrazione sulla provinciale che da Surbo conduce a Trepuzzi.

Difficile dire cosa sia accaduto, è stata questione di attimi. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che il giovane operaio stesse lavorando a bordo di un escavatore, quando il costone ha ceduto, trascinandolo al suolo.

Una volta scattato l’allarme, sul posto si è precipitata un’ambulanza del 118. I sanitari, dopo le prime cure in loco, hanno trasportato d’urgenza il malcapitato al “Vito Fazzi” di Lecce, dove è arrivato in codice rosso. Affidato alle cure dei medici, sarà sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Stando ai primi esami, avrebbe riportato un forte trauma toracico.

Hanno raggiunto la cava anche i Carabinieri del Comando provinciale di Lecce e gli ispettori dello Spesal, che si sono messi all’opera per compiere tutti i rilievi del caso e stabilire con esattezza le cause che hanno portato al cedimento del terreno. Utili alle investigazioni, l’ascolto dei testimoni che hanno assistito ai fatti.