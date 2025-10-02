Operazione antidroga della Guardia di Finanza, indagini concluse per 29 persone dedite al traffico di stupefacenti

I militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce nella giornata di oggi hanno proceduto alla notifica di un avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 29 persone, di nazionalità italiana e albanese, che vivono nelle province di Lecce, Brindisi, Roma, Firenze, Pisa, Bologna, Fermo, Ascoli Piceno, Reggio Emilia ed in territorio estero.

Gli indagati, a seguito di indagini articolate svolte anche durante il della pandemia, sono risultati essere sodali di quattro gruppi dediti al traffico internazionale di sostanze stupefacenti operanti nel territorio leccese, con ramificazioni nei capoluoghi di provincia e all’estero, principalmente in Spagna e in Albania.

Le investigazione svolte hanno consentito di effettuare numerosi sequestri per un totale di 2.677 chilogrammi di droga tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, 4,975 litri di olio di hashish, 192.640 euro00, 16 autovetture e 4 imbarcazioni, oltre che di arrestare 30 persone in flagranza di reato per violazione alla normativa in tema di sostanze stupefacenti.

La droga, se immessa sul mercato, avrebbe consentito alle organizzazioni criminali di ottenere profitti per circa 6 milioni di euro.