Operazione antidroga della Squadra Mobile di Lecce, numerosi arresti

Ancora non si conoscono tutti i dettaglia ma, dalle prime luci dell’alba in provincia di Lecce, è in corso una vasta operazione antidroga messa in atto dagli agenti della Squadra Mobile di Lecce.

Dalle prime notizie che trapelano sembrerebbe che diverse siano le persone arrestate nel corso della retata e numerosi gli indagati coinvolti nell’inchiesta.

I particolari verranno resi noti nel corso della mattinata al termine di una conferenza stampa che si svolgerà presso gli uffici della Questura in Viale Oronzo Quarta.