Associazione mafiosa ed estorsione, arrestate 37 persone. Parla il Comandante Provinciale dell’Arma

“Un’operazione svolta nel Nord Salento, che ha visto impegnati 180 Carabinieri, che fanno parte non solo del Comando provinciale di Lecce, ma anche di qualificati reparti, come lo squadrone eliportato ‘Cacciatori’ di Puglia e il Nucleo Cinofili di Bario”, con queste parole il Comandante Provinciale dell’Arma del capoluogo Donato D’Amato, commenta l’operazione svolta alle prime luci dell’alba di oggi dai militari dell’Arma, che ha portato all’arresto di 37 persone indagate, a vario titolo, per associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e da guerra nonché ordigni ad alto potenziale esplosivo, estorsione, numerosi danneggiamenti a seguito di incendio, tutti aggravati dal metodo mafioso.

“L’attività investigativa – prosegue – è stata condotta dalla Compagnia di Campi Salentina, sotto la direzione della Procura della Repubblica e della Dda e ha permesso di delineare l’organigramma del presunto sodalizio mafioso, le cui attività sarebbero state basate soprattutto sul traffico di sostanze stupefacenti e sulle estorsioni.

In particolare, è emersa un’egemonia di controllo del territorio, che sarebbe stata attuata anche attraverso atti incendiari e dinamitardi, ai danni di imprenditori, per costringere le vittime a sottostare alle presunte richieste estorsive dell’associazione criminale”.