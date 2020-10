Associazione dedita al traffico di droga e spaccio di stupefacenti, 23 arresti all’alba

I Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, dalle prime luci dell’alba, sono impegnati nell’eseguire, 23 provvedimenti cautelari, emessi dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, di cui 8 in carcere e 15 agli arresti domiciliari, nei confronti di altrettante persone indagate a vario titolo per: “associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti”, “concorso in duplice tentato omicidio”, “porto e detenzione abusiva di armi”, “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “estorsione” e “tentata estorsione”.

L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale in collaborazione con la Compagnia di Casarano, è iniziata nel marzo 2018 e rappresenta l’epilogo dell’attività investigativa che, il 26 luglio 2018, portò i militari a eseguire dieci fermi nei confronti di dieci degli indagati odierni a seguito dell’omicidio Francesco Luigi Fasano, avvenuto nelle campagne di Melissano.

l’attività ha consentito di individuare le condotte delinquenziali di due gruppi criminali legati a esponenti di spicco della Sacra Corona Unita, egemoni in numerosi comuni dell’area casaranese nel traffico e nello spaccio di sostanze stupefacenti che, nella contesa per la spartizione dei territori di interesse, hanno messo a segno due omicidi e un duplice tentato omicidio.