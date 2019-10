Operazione “Eyes in the Sky”, l’unità cinofila incastra per droga la vedova di un pluripregiudicato

Continuano incessanti le attività antidroga dei Carabinieri del Comando Provinciale che, per questo, servizio hanno schierato un elicottero del 6° Nec di Bari, Due Unità cinofile e i carabinieri elitrasportati “Puglia”. E l’operazione che porta il nome di “Eyes in the Sky” ha dato i suoi frutti.

A finire in manette grazie all’intervento dei nuclei cinofili a Lecce, è stata Marcella Masiello, vedova del pregiudicato Massimo Vitale, detto “Zio Peppe”. La donna è stata trovata in possesso di 11,65 grammi di cocaina, suddivisi in 24 dosi. A dare l’apporto decisivo all’operazione sono stati i due cani dell’unità cinofila del Comando di Modugno, “Zilo” e “Lax”.

A seguito della perquisizione dell’abitazione, infatti, grazie alla presenza dei cani al fianco delle forze dell’ordine, la sostanza stupefacente è stata ritrovata in casa della 49enne originaria di San Pietro Vernotico, e poi sequestrata. La donna è stata arrestata in flagranza di reato e tradotta nel carcere di Lecce.

Continuano gli arresti

Un altro arresto a Lecce, questa volta ad opera dei Carabinieri della Stazione di Santa Rosa. A finire in manette è stata Maria Dell’Anna, 38enne di Lecce, a seguito dell’ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Lecce. La donna dovrà espiare 3 anni e 10 mesi di reclusione per associazione a delinquere per traffico di sostanze stupefacenti. Una volta arrestata, è stata tradotta presso il carcere di Lecce.