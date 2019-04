Tenta di molestare l’operatrice della cooperativa che lo ospitava, nei guai 21enne

Ha vissuto un incubo ad occhi aperti l’operatrice di una cooperativa di Neviano finita al centro delle attenzioni ‘morbose’ di un ospite della struttura, Moussa Traore, 21enne originario della Guinea, ma residente a Surbo.

Appostamenti, messaggi e telefonate “sgradite” sono state solo l’inizio di una serie di atti persecutori ‘pensati’ dallo straniero e sfociati nella serata di ieri, quando l’uomo ha tentato di molestare la donna mentre si trovava sul posto di lavoro. La poveretta non ha retto più e ha bussato alla porta dei Carabinieri della Stazione di Surbo per denunciare l’accaduto, stanca di ricevere attenzioni non gradite.

Gli uomini in divisa si sono attivati subito, anche per evitare che la situazione prendesse una piega ben più drammatica.

La parola fine è stata scritta, come detto, nella tarda serata di ieri, quando i militari hanno arrestato in flagranza di reato il 21enne che, una volta concluse le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L’Autorità Giudiziaria, intanto, è stata informata dell’accaduto.