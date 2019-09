Otranto, sospetto pacco bomba all’Ufficio Postale: ma erano solo vecchi indumenti

Conteneva solo abiti usati il sospetto ‘pacco bomba‘ rinvenuto nel tardo pomeriggio a Otranto nei pressi dell’Ufficio Postale.

Il plico, dopo l’intervento dei vigili urbani, dei carabinieri, degli artificieri e dei vigili del fuoco, per precauzione è stato spostato per le opportune verifiche: non conteneva però alcun esplosivo ma solo indumenti usati.

Allarme rientrato

Fortunatamente, dopo due ore, dal pacco sono spuntati solo camicie, maglie e pantaloni dismessi. L’allarme è, dunque, rientrato senza conseguenze.

La presenza del pacco sospetto aveva indotto ad allertare immediatamente le forze dell’ordine. Ad accorrere per prima la Polizia Municipale che, dopo aver lanciato l’allarme, ha provveduto ad isolare l’intera area.

La notizia si è diffusa velocemente e gli agenti, come accade in questi casi, hanno dovuto tenere a bada anche i numerosi curiosi accorsi sul posto.

Probabilmente il pacco, ben confezionato, potrebbe essere lasciato abbandonato o dimenticato da qualche sbadato che non ha immaginato le conseguenze di un simile gesto.