Otranto, raggirano un anziano con la ‘truffa dello specchietto’. I poliziotti fermano a Maglie due siracusani

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Otranto hanno denunciato in stato di libertà due siracusani, padre e figlio, rispettivamente di anni 55 e 35, F.G. ed F.F., queste le loro iniziali, per il reato di truffa ai danni di un 74enne idruntino.

I poliziotti si sono mossi immediatamente grazie alla pronta segnalazione della figlia del malcapitato che ha notato il padre consegnare denaro a due soggetti sconosciuti e, temendo qualche raggiro, ha avvisato gli agenti.

Il 74enne era stato raggirato con famosa truffa dello specchietto: i due siracusani si erano avvicinati reclamando un risarcimento di 120 euro per la rottura dello specchietto della loro auto, una mercedes monovolume di colore bianco.

L’anziano, certo di non aver causato nessun danno, in un primo momento si era rifiutato di elargire somme di denaro ma intimorito dall’atteggiamento dei due, poco dopo, aveva pensato di chiuderla lì consegnando la somma di 50 euro.

I poliziotti si sono messi subito alla ricerca dell’auto in questione con i due sospetti a bordo che venivano bloccati nei pressi di Maglie. Fermati e identificati da una pattuglia del Commissariato di P.S. di Otranto, sono stati condotti negli uffici per ulteriori accertamenti. Qui, sono stati riconosciuti come gli autori della truffa e denunciati. Entrambi erano pluripregiudicati per fatti analoghi.