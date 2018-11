Pakistano sotto il treno in partenza: agente di Polizia lo nota e lo strappa dal suicidio

Ha dell’incredibile quanto successo nei giorni scorsi presso la stazione ferroviaria di Lecce dove un agente della Polizia Ferroviaria in servizio presso il Compartimento Puglia, Basilicata e Molise, libero dal servizio, mentre era in procinto di salire a bordo di un treno per raggiungere il capoluogo barese, ha notato un uomo che, con mossa fulminea, si era posizionato sotto una carrozza del treno Frecciargento Lecce-Roma, prossimo alla partenza.

Immediatamente, l’agente ha tentato di attirare l’attenzione del Capotreno e del macchinista per bloccare la partenza del convoglio e, poi, senza esitare è riuscito a infilarsi sotto la vettura dove si era messo l’uomo – collocatosi sul binario vicino alla ruota del convoglio.

Con grande coraggio, il poliziotto è riuscito a tirarlo al suolo, adagiandolo sul marciapiede, nonostante l’extracomunitario urlasse tutta la sua intenzione di volersi suicidare.

Con la collaborazione di altri colleghi del Posto Polizia Ferroviaria di Lecce e l’intervento di personale sanitario del Servizio 118, l’uomo, un cittadino pakistano di 29 anni, non nuovo a questi gesti estremi, veniva tranquillizzato e, successivamente, trasportato presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Vito Fazzi per accertamenti sanitari.

Il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, Prefetto Franco Gabrielli, informato dell’accaduto ha apprezzato la coraggiosa azione dell’agente della Polizia Ferroviaria di Bari.