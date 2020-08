Tampona un camper e resta incastrata nelle lamiere della vecchia Panda. Frattura agli arti per una 33enne di Merano

Sono dovuti intervenire i Vigili del Fuoco per estrarla dal veicolo della vecchia Panda con cui è andata ad impattare contro un camper sulla strada che collega San cataldo a San Foca in Zona Cesine.

Tanta la paura per una 33enne di Merano che è stata immediatamente portata al Vito Fazzi di lecce e consegnata alle cure dei sanitari. Avrebbe riportato la frattura di entrambi gli arti inferiori ma non è in pericolo di vita.

Tutte da verificare le cause che hanno portato allo scontro con un camper che precedeva la vettura ed in queste ore sono in corso le indagini delle autorità competenti per comprendere cosa ha causato l’impatto.

Il pronto intervento dei Caschi Rossi, dei Carabinieri e dei mezzi del 118 ha comunque consentito pronte cure alla malcapitata che con grande rapidità è stata portata per le cure del caso al nosocomio leccese.