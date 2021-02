Papa Francesco telefona alla mamma di Eleonora Manta: “pregherò per lei e Daniele”

La mamma di Eleonora Manta, uccisa a coltellate insieme al suo fidanzato Daniele De Santis nell’appartamento al civico numero 2 di via Montello dove erano andati a convivere, aveva scritto a Papa Francesco per chiedere a Sua Santità una parola di conforto, «Il dolore mi sta togliendo la voglia di vivere» ha raccontato alla Gazzetta del Mezzogiorno la professoressa Rossana Carpentieri che quel maledetto 21 settembre ha perso l’unica figlia, ammazzata “perché era felice” secondo le dichiarazioni del suo assassino, Antonio De Marco. Dopo il marito, scomparso per una malattia incurabile, non le è rimasto più niente, la donna si è chiusa nel suo dolore senza metterlo in piazza.

La lettera non è rimasta inascoltata. Bergoglio ha raccolto la sua richiesta di aiuto e le ha telefonato. «Abbiamo parlato per sette minuti – ha rivelato la professoressa in esclusiva alla «Gazzetta» – erano le 16.45. L’ha fatto un pomeriggio qualsiasi di un giorno qualsiasi, non me lo aspettavo. Sua Santità è stato molto sereno, ha detto che mi è vicino. Ha ripetuto più volte: quanto è brutto quello che è successo… Mi ha ringraziato per la lettera, mi ha detto che da oggi in poi Eleonora e Daniele saranno nelle sue preghiere».

Tra qualche giorno comincerà il processo, ma mamma Rossana non ha ancora deciso se assisterà alle udienze. Forse è troppo trovarsi faccia a faccia con lo studente di scienze infermieristiche o ripercorrere quei drammatici momenti. Di una cosa è certa, non riuscirà mai a perdonare il killer di sua figlia, nemmeno con il tempo. « Mi è stata tolta la figlia prediletta, senza alcun motivo, e anche Daniele, che per me era come un figlio, le due persone più care che avevo. Cinque anni fa se ne è andato anche mio marito. E adesso ho perso i due pilastri della mia esistenza. No, non può esserci spazio per il perdono» ha risposto.