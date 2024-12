Nel locale della parrocchia scoppia un incendio, bruciano gli addobbi del Natale

Una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Maglie è intervenuta in Piazza Giovanni Paolo II, a Poggiardo, per un incendio scoppiato in un garage usato come deposito dalla Parrocchia “Rassicurazione del Signore” e situato di fronte al sagrato della stessa. Le fiamme hanno “bruciato” gli addobbi natalizi, come anche gli arredi e le scenografie destinate alla rappresentazione del presepe.

Il fuoco, insomma, ha distrutto tutto il materiale presente nel locale e causato danni alla porta d’ingresso e al cavo dell’illuminazione pubblica, che risulta fuori traccia sulla facciata esterna.

L’intervento dei Vigili del Fuoco ha consentito l’estinzione completa delle fiamme e la messa in sicurezza dell’area, evitando ulteriori rischi per la pubblica e privata incolumità.

Le cause dell’incendio sono attualmente in corso di valutazione.