Parte un colpo mentre pulisce la pistola e ferisce la fidanzata al piede, finisce nei guai

Parte un colpo mentre pulisce la pistola, legalmente detenuta, e ferisce al piede la fidanzata. Termina con una corsa in Ospedale il drammatico incidente avvenuto per cause ancora in corso di accertamento. Il racconto del compagno è stato confermato anche dalla malcapitata, accompagnata al Pronto Soccorso del “Cardinal Panico” di Tricase per ricevere le cure del caso.

L’arma da fuoco è stata recuperata dagli uomini in divisa che hanno dato il via alle indagini per confermare la prima ricostruzione. L’uomo, alla fine, è stato deferito per lesioni colpose e omessa custodia di armi.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Specchia.