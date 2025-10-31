Casarano-Monopoli, trasferta vietata per i tifosi ospiti

Il Prefetto di Lecce Natalino Manno, ha adottato un provvedimento urgente che stabilisce il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti della provincia di Bari in occasione dell’incontro di calcio Casarano Calcio – Monopoli che si disputerà sabato 1 novembre.
La decisione, presa con provvedimento datato 31 ottobre 2025, fa seguito alle preoccupazioni sollevate dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e mira a prevenire possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Il Comitato di Analisi, nella seduta del 29 ottobre u.s., ha evidenziato il “concreto pericolo di azioni violente” tra le tifoserie.
L’imminente gara, che si terrà presso il campo sportivo di Casarano, riveste un’importanza particolare: è la prima partita ufficiale che vede contrapporsi Casarano e Monopoli nel campionato di Serie C.
Tale circostanza, unita al pregresso di rivalità, ha portato il C.A.S.M.S. a non escludere la possibilità di gravi disordini. Di conseguenza, si è richiesto al Prefetto di Lecce di valutare l’adozione della misura preventiva.
In piena aderenza alle osservazioni del Comitato e con il parere concorde del Questore Giampietro Lionetti, Manno ha ravvisato la “necessità e l’urgenza” di adottare le misure necessarie per la tutela dell’ordine pubblico.
Il provvedimento del 31 ottobre 2025 dispone quindi in via ufficiale il divieto di vendita dei biglietti per l’incontro Casarano-Monopoli ai residenti nella provincia di Bari, territorio di appartenenza della squadra ospite.