Aveva fretta di venire al mondo, parto “inaspettato” al Pronto Soccorso

Aveva talmente fretta di conoscere mamma e papà che non c’è stato il tempo di raggiungere il reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce. La “corsa contro il tempo” si è interrotta al Pronto Soccorso, dove il piccolo è venuto al mondo in tutta sicurezza…e riservatezza. Non è stato facile, come si legge in una nota dell’Azienda Sanitaria Locale. In questo periodo, il punto dedicata ai casi di emergenza-urgenza è affollato più del solito, causa influenza che unita al Covid19 ha “pesato” sugli accessi, ma il personale medico e infermieristico del 118 che aveva accompagnato la donna in Ospedale e quello del pronto soccorso del Fazzi non si è fatto trovare impreparato per l’insolito intervento. L’urgenza c’era, ma di venire alla luce. Così, gli operatori si sono dovuti organizzare per dare il benvenuto al bimbo che aveva deciso di presentarsi.

«Nonostante la nota carenza di personale, conseguente agli storici errori di programmazione nella formazione soprattutto nella disciplina dell’emergenza-urgenza, il personale medico e infermieristico del 118 e del pronto soccorso del Vito Fazzi si è fatto trovare pronto per un intervento insolito per quel reparto. Il parto all’interno del Pronto Soccorso è avvenuto in un turno di lavoro in cui, come di consueto durante il fine settimana, si registrano tantissimi accessi per Covid e influenza stagionale che stanno tenendo sotto pressione tutti i reparti ospedalieri», si legge in una nota della Asl che ha voluto fare gli auguri alla mamma, al papà e al piccolo a nome di tutto il personale in servizio.