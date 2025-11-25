Passante avvisa la Polizia: due giovani denunciati per tentato furto e allontanati da Taurisano per 3 anni

È la sera di venerdì 21 novembre, quando un passante nota qualcosa di “strano” in via Montegrappa, a Taurisano. Un’auto parcheggiata, due giovani a bordo con un atteggiamento “sospetto”. La segnalazione alla Polizia di Stato è stata immediata, come anche l’intervento della Volante del locale Commissariatoche ha raggiunto la zona in pochi minuti. Quando gli agenti hanno ragiunto la stada, l’auto non era più nel punto indicato, ma pochi metri più avanti. A bordo, due ragazzi, senza patente e documenti d’identità. Alle domande dei poliziotti i due hanno risposto con una versione poco convincenti. Un dettaglio che ha fatto scattare i sospetti. Non sapevano fornire spiegazioni circa la loro presenza in quel luogo, insomma, tant’è che è scattata una perquisizione del veicolo.

Durante il controllo all’interno dell’abitacolo gli agenti hanno trovato alcuni oggetti che non hanno lasciato spazio a dubbi: due passamontagna, un cacciavite, una chiave inglese, guanti e diverse torce. Materiale che suggerisce più di una semplice passeggiata serale. A quel punto i due sono stati accompagnati in Commissariato, per l’identificazione.

Nel frattempo, gli operatori hanno deciso approfondire, con un sopralluogo nella zona da cui era partita la segnalazione. Nel giardino di un’abitazione vicina hanno notato la rete del muro di cinta che era stata piegata, per creare un varco per accedere all’interno della proprietà. Sul confine, abbandonati in fretta, hanno scoperto alcuni attrezzi.

Il proprietario, contattato dalla Polizia, ha riconosciuto quegli strumenti che erano stati sottratti, poco prima, dalla rimessa collocata all’interno del giardino di sua proprietà. Attrezzi probabilmente lasciati lì per favorire una fuga rapida.

Alla luce degli elementi raccolti, i due giovani – un 34enne di Ruffano e un 24enne di Melissano – sono stati denunciati in stato di libertà per tentato furto in concorso e possesso ingiustificato di chiavi o grimaldelli.

Poiché nessuno dei due risulta avere residenza, dimora o valide motivazioni per trovarsi a Taurisano , il Questore della Provincia di Lecce emette a loro carico un Foglio di Via Obbligatorio: dovranno lasciare il comune e non farvi ritorno per tre anni.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.