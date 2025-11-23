Paura a Monteroni: colpi d’arma da fuoco e tentato incendio contro un’abitazione

Si torna a sparare nel comune di Monteroni di Lecce. Una notte di terrore ha risvegliato la comunità locale a seguito di un gravissimo atto intimidatorio perpetrato ai danni di un’abitazione privata in via Armando Diaz. L’episodio, che sembra richiamare dinamiche di forte allarme sociale, si è verificato poco dopo le ore 4:00 di questa notte.

Ignoti hanno preso di mira l’immobile con una doppia azione violenta: prima un tentativo di incendio e, successivamente, l’esplosione di colpi d’arma da fuoco.

La dinamica dell’attentato

A seguito di una segnalazione, sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (Norm) della Compagnia di Lecce, guidati dal Capitano Domenico Molino. I militari hanno avviato i rilievi tecnico-scientifici per ricostruire l’esatta dinamica dell’intimidazione.

Gli accertamenti hanno permesso di stabilire la sequenza degli eventi:

Tentativo di incendio: nella parte bassa del portone d’ingresso sono state rinvenute tracce evidenti di un principio d’incendio, fortunatamente autoestintosi prima di causare danni estesi o, peggio, mettere in pericolo gli abitanti. L’ipotesi investigativa suggerisce che l’innesco delle fiamme sia avvenuto antecedentemente agli spari.

Spari contro il portone: subito dopo, o quasi contestualmente, sono stati esplosi almeno due colpi di arma da fuoco contro il portone dell’abitazione.

Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno recuperato a terra due bossoli e hanno rinvenuto due ogive conficcate nel portone, elementi fondamentali ora al vaglio degli inquirenti.

Famiglie incensurate nel mirino

L’immobile preso di mira risulta essere abitato da due distinte famiglie. Un particolare che rende l’intimidazione ancora più inquietante è l’assoluta incensuratezza dei soggetti residenti, escludendo, almeno in prima battuta, piste legate a faide criminali o vecchie pendenze. L’atto, dunque, appare un chiaro messaggio, violento e intimidatorio, il cui movente resta un enigma da risolvere.

Le indagini

Sull’episodio indagano congiuntamente i carabinieri della Compagnia di Lecce e i colleghi della locale Stazione di Monteroni. Le forze dell’ordine stanno lavorando per identificare gli autori dell’attentato e, soprattutto, per risalire al movente che ha scatenato una tale violenza in un contesto apparentemente estraneo alla criminalità organizzata. Si presume che le telecamere di videosorveglianza della zona possano fornire elementi utili all’inchiesta.