Paura per un incendio a Tiggiano: a fuoco una vecchia abitazione in ristrutturazione

Paura a Tiggiano per un incendio. Erano da poco passate le 11 di questa mattina quando nel centro di Tiggiano si è alzata una colonna di fumo che ha invaso le stradine della cittadina del Sud Salento.

Erano bastati pochi minuti e una vecchia abitazione di via Oberdan era stata avvolta dalle fiamme.

Al momento non appare ancora chiaro cosa abbia sviluppato l’incendio che ha distrutto in parte i vecchi mobili dell’abitazione in fase di ristrutturazione.

La casa, fortunatamente, era disabitata in quanto i proprietari risulterebbero residenti a Roma.

Sul posto, i vigili del fuoco del Distaccamento di Tricase che hanno lavorato per spegnere le fiamme.

Come si è già detto, non sarebbero ancora note le cause dell’incendio.

Le forze dell’ordine stanno valutando i vari elementi a disposizione per capire se l’incendio sia stato provocato e se, di conseguenza, le fiamme possano avere avuto origine dolosa.