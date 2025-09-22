Pescava con rete a strascico irregolare, sequestrato attrezzo e pescato- per il comandante sanzione da 2.000 euro

Nella giornata di oggi, i militari della Guardia Costiera della Delegazione di Spiaggia di San Foca di Melendugno con il supporto del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Otranto, hanno posto sotto sequestro una rete da pesca e oltre 350 kg di prodotto ittico.
A seguito un controllo effettuato è stata rinvenuta la parte finale della rete a strascico (tecnicamente “sacco”) con maglie di dimensioni molto inferiori a quelle consentite, ovvero circa 39 mm a fronte dei 50 mm previsti dalla normativa di settore, misurazione effettuata attraverso il misuratore di maglia elettronico Omega Mesh Gauge.
I militari hanno quindi proceduto al sequestro dell’attrezzatura non regolamentare, infliggendo al Comandante del peschereccio una sanzione amministrativa da 2.000 euro, oltre che una sanzione accessoria che colpisce, attraverso il sistema punti, la licenza di pesca e che può comportare anche alla revoca della stessa in caso di ripetute violazioni.
Il prodotto, dopo essere stato dichiarato idoneo al consumo , è stato donato a enti caritatevoli del territorio.