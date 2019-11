Scoppia un petardo, due persone finiscono in ospedale. Paura durante la fiera di Ognissanti a Carpignano

Se sia stata una ‘bravata’ che poteva costare cara o un gesto intenzionale per ‘rovinare la festa’ toccherà ai Carabinieri della compagnia di Maglie, che indagano sull’accaduto, stabilirlo. Fatto è che il grosso petardo lanciato contro i commensali durante il pranzo per strada della ‘tradizionale’ fiera di ognissanti a Carpignano Salentino ha provocato due feriti, fortunatamente in modo lieve e scatenato il panico tra i tanti presenti, tra cui anche famiglie con bambini, che hanno voluto partecipare ad uno degli appuntamenti più antichi e attesi dell’autunno.

Stando ad una prima ricostruzione dell’accaduto, qualcuno ha lanciato un mortaretto contro gli ospiti, ferendo due persone. Necessario l’intervento delle ambulanze del 118 che hanno accompagnato i malcapitati all’Ospedale di Scorrano. Ad avere la peggio è stata una donna, ferita alla caviglia per la quale sono stati necessari alcuni punti di sutura.

Ad indagare sull’accaduto, come detto, i Compagnia di Maglie che hanno ascoltato il ‘racconto’ di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena. Non è escluso che dalle loro parole possano emergere alcuni indizi utili per dare un volto e un nome all’autore o agli autori del gesto.