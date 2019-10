Confcommercio pensa già al Natale e presenta al Comune le sue ‘proposte’ per il piano traffico

La seconda estate regalata dall’anticiclone africano e le temperature che ‘parlano’ ancora di sole e caldo fanno dimenticare che il tempo passa e che tra un po’ sarà Natale. Impossibile pensare alla corsa ai regali, alle luci e alle passeggiate quando ancora non è stato riposto il telo da mare, ma per Confcommercio è proprio questo il momento giusto per pensare alle festività e all’inevitabile piano traffico per la città.

Mettere a punto ogni dettaglio per tempo serve ad evitare di farsi trovare impreparati in un periodo in cui il capoluogo si anima di salentini e turisti che scelgono di trascorrere qualche giorno di vacanza nel Salento alla scoperta delle tradizioni legate proprio al Natate.

Per questo, l’Associazione ha presentato all’assessorato alla Mobilità Urbana una serie di osservazioni, di “riflessioni” per migliorare rendere maggiormente fruibili le zone del centro cittadino nel periodo delle festività. Il punto iniziale è proprio il momento dell’attivazione del piano che cambia temporaneamente le regole della viabilità. Sarebbe opportuno – si legge nella nota a firma di Confcommercio – avvenisse già nei fine settimana del mese di Novembre e non a ridosso delle festività per consentire ai visitatori e ai cittadini di essere meglio informati sui cambiamenti che verranno attuati.

Per quanto riguarda via XXV Luglio, una delle strade di maggior snodo del traffico cittadino, la base associativa ritiene totalmente inopportuna qualsiasi chiusura e limitazione della viabilità. Per quanto concerne l’attivazione della ZTL, poi, l’Associazione chiede che avvenga a partire dalle ore 19:00 (e non dalle 18:00).

Il servizio navetta

Il centro storico, cuore del capoluogo barocco anche durante il periodo di Natale, può essere raggiunto anche senza utilizzare per forza la macchina. Ma per convincere le famiglie a lasciare l’auto in garage bisogna che ‘i mezzi alternativi’ siano all’altezza. E allora perché non ‘potenziare’ il servizio navetta? Da qui la proposta di Confcommercio di posticipare il termine del servizio dalle ore 01:00 alle ore 02:00, il venerdì, il sabato e nei giorni prefestivi, mentre per i giorni 24 e 31 Dicembre sarebbe opportuno che il servizio terminasse alle 22:00 e non alle 21:00.

Nella visione di collaborazione e sostegno che contraddistingue Confcommercio Lecce è stata avanzata anche la proposta di attivare linee riservate ai dipendenti degli esercizi commerciali del cuore della città con partenze dalle aree di sosta designate (Settelacquare) alle 15:45 e alle 16:15 e ritorno previsto dal centro cittadino alle 21:00 e alle 21:30. I titolari potrebbero acquistare dei carnet di biglietti (sosta + trasporto) da consegnare ai propri collaboratori.

Confcommercio, infine, ritiene che sia necessario installare un semaforo pedonale nei pressi dell’incrocio tra Via Salvatore Trinchese e Via Liborio Romano.