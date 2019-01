Picchia il padre e cerca di incendiargli l’auto. Melissanese finisce in carcere

I carabinieri, intorno alle 19 di ieri, sono intervenuti presso l’abitazione di Stefano D’Amilo, 28enne di Melissano.

Qui, poco prima, l’uomo, per futili motivi, aveva colpito con calci e pugni il padre 59enne, dopo averlo minacciato con un bastone in ferro lungo 60 cm. Inoltre, il 28enne ha tentato di colpire il padre con una pietra.

Non soddisfatto, Stefano D’Amilo ha cosparso del gasolio contenuto in una tanica in plastica l’autovettura Ford Fiesta di proprietà dello stesso padre, con l’intento di incendiarla.

Soltanto l’immediato intervento dei militari ha permesso di evitare più gravi conseguenze. Durante il sopralluogo, sono stati sottoposti a sequestro il bastone, la pietra e la tanica utilizzati nell’azione delittuosa.

Il malcapitato è stato visitato dalla locale guardia medica che ha potuto accertare lesioni al capo guaribili in qualche giorno. L’arrestato è finito nel carcere di Lecce.