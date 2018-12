Con calci e pugni spediscono un 21enne in Ospedale, nei guai due fratelli di Ugento

«Lesioni personali aggravate». È questa l’accusa contestata a due fratelli di Ugento che, per qualche sconosciuto motivo, hanno preso a calci e pugni un 21enne del posto, spedendolo in Ospedale. I due – Emanuele Giuseppe e Cristian Angelo Pierri, rispettivamente di 22 e 19 anni – sono stati arrestati in flagranza di reato dai carabinieri della stazione locale insieme ai colleghi del Norm della compagnia di Casarano.

I fatti

I due si trovavano in contrada “Mandorle” quando – per futili motivi– hanno colpito con calci e pugni un 21enne del posto. Il malcapitato, dopo l’aggressione, è stato accompagnato dal personale del 118 all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce per le cure del caso.

Il referto dopo gli accertamenti dei sanitari parla di numerose lesioni in diverse parti del corpo, giudicate guaribili in alcune settimane.

I due fratelli – una volta concluse le formalità di rito – sono stati accompagnati presso la loro abitazione, dove dovranno restare in regime di arresti domiciliari così come deciso dall’Autorità Giudiziaria, informata dell’accaduto dai Carabinieri della stazione di Ugento. L’accusa da cui dovranno difendersi, come detto, è lesioni personali aggravate.