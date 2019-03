Lo prende a colpi di zappa alla richiesta di saldare il debito, in stato di libertà un 51enne di Scorrano

Preso a colpi di zappa e spedito al pronto soccorso, sembra quasi l’inizio di un film horror. E, invece, è accaduto a Castrignano dei Greci, lo scorso 21 febbraio.

Sarebbe stato un debito di 200 euro il movente. G. S., residente a Scorrano, sarebbe l’autore del misfatto che è stato, oggi, deferito in stato di libertà a conclusione delle indagini dei Carabinieri di Martano.

La vittima aveva sporto subito denuncia contro l’aggressore, 51enne originario di Carpignano salentino e ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate dall’utilizzo di arma bianca.

A quanto pare, l’aggressore aveva ricevuto soldi in prestito dalla vittima, ma alla richiesta di saldare il conto in sospeso, la situazione è precipitata.

Il carpignanese avrebbe iniziato ad aggredire verbalmente il suo creditore, ma questo non è tutto. Avrebbe, poi, recuperato una zappa che si trovava lì vicino per usarla contro il povero malcapitato, che è finito all’ospedale di Scorrano, dove i medici hanno prontamente individuato il tipo di lesioni. Ed è partita la denuncia a carico del 51enne, facendo scattare le indagini condotte dai militari di Martano, al termine delle quali l’autore dell’aggressione è stato deferito in stato di libertà.

Per fortuna la vittima non ha riportato danni permanenti, secondo i medici guarirà in pochi giorni.