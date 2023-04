Malore in Questura, muore un poliziotto della Squadra Volanti di Lecce

Non sono bastati i disperati tentativi di salvargli la vita. Per un poliziotto della Squadra Volanti della Questura di Lecce non c’è stato nulla da fare. Appena T. C., di 58 anni, si è sentito male la macchina dei soccorsi è stata immediatamente attivata. Gli operatori sanitari hanno fatto il possibile per evitare la tragedia che si è consumata davanti agli attoniti occhi dei colleghi. Le manovre di rianimazione, a cominciare dal massaggio cardiaco e dall’utilizzo del defibrillatore, sono state vane. Alla fine gli operatori si sono dovuti arrendere e constatare il decesso. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, pare che il poliziotto avesse confidato a qualche collega un malessere alla bocca della stomaco.